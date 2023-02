Warum feiern wir den Valentinstag? Foto: dpa up-down up-down Fest der Liebe Ist der Valentinstag wirklich eine Erfindung der Blumenhändler? Von Hermann Schnitzler | 13.02.2023, 14:38 Uhr

Jedes Jahr werden an Valentinstag Unmengen an Blumen und Pralinen verkauft. Doch was feiern wir eigentlich am 14. Februar, dem „Tag der Liebenden“? Eine Erfindung der Blumenhändler? Oder steckt doch mehr dahinter?