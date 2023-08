Extremsportler US-Tour: Jonas Deichmann durchquert das Monument Valley Von dpa | 22.08.2023, 16:03 Uhr Extremsportler Deichmann erreicht Los Angeles Foto: Markus Weinberg/Jonas Deichmann/dpa up-down up-down

Der Athlet war Ende Juni in New York mit seinem Rad gestartet und in dreieinhalb Wochen bis nach Los Angeles gefahren. Nun ist er wieder auf dem Rückweg - zu Fuß.