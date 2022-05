ARCHIV - Das Standbild eines Videos zeigt die Festnahme des US-Rappers The Kidd Creole in New York. Foto: -/WPIX-TV/AP/dpa FOTO: - Totschlag US-Rapper Kidd Creole zu 16 Jahren Haft verurteilt Von dpa | 04.05.2022, 20:52 Uhr

Mit Grandmaster Flash & the Furious Five hat The Kidd Creole Geschichte geschrieben. Jetzt muss der Musiker für viele Jahre in den Knast.