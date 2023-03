The Zombies - «Different Game» Foto: Alex Lake/Oktober Promotion/Cooking Vinyl /dpa up-down up-down Rock Urgesteine - The Zombies mit neuem Album Von dpa | 31.03.2023, 15:46 Uhr

Mit „Time Of The Season“ wurden The Zombies in den 60er Jahren weltberühmt, doch sie trennten sich bald. Jetzt sind sie wieder aktiv. Eine späte Ehre bestätigte die Musiker, die jetzt auf die 80 zugehen.