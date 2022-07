Teile eines Fahrzeuges werden aus dem Bachbett der Ruetz geborgen. Bei Unwettern sind in Österreich Menschen verletzt worden. Foto: Zeitungsfoto.At/Daniel Liebl/APA/dpa FOTO: Zeitungsfoto.At/Daniel Liebl up-down up-down Notfälle Unwetter: Zwei Verletzte in Tirol - Waldbrände in Südtirol Von dpa | 23.07.2022, 16:43 Uhr

In der Nacht zu Samstag hat die Leitstelle Tirol in Österreich fast 200 Feuerwehreinsätze verzeichnet. Blitzeinschläge bei einem heftigen Gewitter haben in Südtirol mehrere kleine Waldbrände verursacht.