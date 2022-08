Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon ist ein Mann in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen. Foto: Cevin Dettlaff/dpa FOTO: Cevin Dettlaff up-down up-down Unfälle Unfall mit Heißluftballon: Fahrgast am Boden erschlagen Von dpa | 09.08.2022, 07:30 Uhr

Tödlicher Unfall: Ein Heißluftballon gerät noch am Boden außer Kontrolle und wird samt Auto, an dem er befestigt ist, von einem Windstoß mitgerissen. Ein Mann am Boden kommt ums Leben.