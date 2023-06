Die Fahne der DLRG am Ostsee-Strand in Scharbeutz zeigt Rot, aber auch eine gelbe Beflaggung ist ein ernstzunehmendes Warnzeichen für Badegäste. Foto: imago images/Christian Ohde up-down up-down Serie von Badeunfällen Warnung vor Strömungen: Warum Baden in der Ostsee aktuell so gefährlich ist Von dpa | 15.06.2023, 08:44 Uhr

Ein 20-Jähriger ist nach dem Baden in der Ostsee in Timmendorfer Strand gestorben. Der junge Mann hatte die Strömung unterschätzt. Was das Schwimmen in dem eigentlich friedlichen Gewässer aktuell so gefährlich macht und worauf Badegäste achten sollten.