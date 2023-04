Braunbär Foto: Milan Kapusta/tasr/dpa up-down up-down Tiere Umweltminister zum Thema Bär: „Alle Maßnahmen“ denkbar Von dpa | 20.04.2023, 10:59 Uhr

Ein Bär hat in Bayern zwei Schafe gerissen und ein drittes so sehr verletzt, dass es getötet werden musste. Was ist nun zu tun?