Adel Umstrittener Altkönig zu Besuch in Spanien eingetroffen Von dpa | 26.07.2023, 15:28 Uhr

Spaniens Altkönig Juan Carlos, der in Abu Dhabi lebt, ist wieder einmal zu Besuch in seinem Heimatland. Was steht auf seinem Programm?