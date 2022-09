Maskenpflicht Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Corona-Pandemie Umfrage: Mehrheit will weiter Maske im Flugzeug tragen Von dpa | 28.09.2022, 11:48 Uhr

Ab Oktober entfällt die Maskenpflicht in Flugzeugen. Gut ein Drittel der Passagiere will laut einer YouGov-Umfrage aber dennoch an dem Schutz festhalten.