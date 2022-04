Billie Eilish FOTO: Jordan Strauss Staraufgebot Ukraine-Spendenevent mit Billie Eilish und Elton John Von dpa | 07.04.2022, 21:03 Uhr | Update vor 41 Min.

Internationale Musikstars haben sich der Hilfskampagne „Stand Up for Ukraine“ angeschlossen. Die Aktion findet am Vortag einer für Samstag geplanten Geberkonferenz in Warschau statt.