Eine Seniorin aus Hannover ist nach einem Überfall im Krankenhaus verstorben. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Polizei fahndet Überfall an Heiligabend: Seniorin in Hannover stirbt im Krankenhaus Von dpa | 25.12.2022, 15:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Überfall an Heiligabend in Hannover ist eine 84 Jahre alte Frau am Sonntag im Krankenhaus gestorben.