Katastrophen Überschwemmungen in Türkei: Schon 15 Todesopfer Von dpa | 16.03.2023, 10:56 Uhr

Nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei kämpfen die Menschen im Süden der Türkei nun gegen die Fluten. Auch in einer Unterführung in Sanliurfa überlebte ein Mensch die einbrechenden Wassermassen nicht.