Katastrophengebiet Überschwemmungen durch Unwetter in Chile - Tote Von dpa | 26.06.2023, 09:05 Uhr

In Chile hat es tagelang geregnet. In manchen Gegenden sei in den vergangenen Tagen so viel Regen gefallen wie seit 30 Jahren nicht mehr, hieß es.