Literatur Über die „Zerstörung des Individuums": Herta Müller wird 70 Von dpa | 16.08.2023, 05:57 Uhr Herta Müller Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Herta Müllers Texte stellen ihre „ewige Frage“ in Diktaturen: Wie kann man leben, wenn man nicht so sein darf, wie man will. Nach Antworten suchend wird die Literatur-Nobelpreisträgerin 70 Jahre alt.