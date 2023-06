Verschiedene Seenotrettungsorganisationen versuchen, die Zahl der Toten im Mittelmeer zu bekämpfen. Hier retten Mitarbeiter der Organisation Ärzte ohne Grenzen mehr als 600 Flüchtlinge von einem Boot in Seenot. Symbolfoto: dpa/MSF up-down up-down Diskussionen um Mitgefühl „Titan-Drama“ und Flüchtlinge im Mittelmeer: Wieso Menschen unterschiedlich reagieren Von Inga Gercke | 22.06.2023, 22:04 Uhr

In den sozialen Netzwerken wird aktuell diskutiert, warum die Anteilnahme beim „Titan-Drama“ so viel höher ist als bei Flüchtlingen im Mittelmeer. Franz-Josef Müller von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Kiel erklärt, wieso Menschen in verschiedenen Situationen unterschiedlich reagieren.