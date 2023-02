«Der Bergdoktor» Foto: Erika Hauri/ZDF/dpa up-down up-down Einschaltquoten TV-Quoten: „Bergdoktor“ knapp vor „Bozen-Krimi“ Von dpa | 10.02.2023, 11:22 Uhr

Kann der „Bergdoktor“ den Zwist mit seinem Bruder doch noch beilegen oder wird er Elmau verlassen und nach New York gehen? Das hat die Fernsehnation am Donnerstagabend am meisten bewegt.