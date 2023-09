Panorama Turbulente Komödie um Mama und ihr kleines Häuschen im ZDF Von dpa | 19.09.2023, 14:40 Uhr | Update vor 26 Min. «Mit Harpunen schießt man nicht» Foto: Susanne Bernhard/ZDF/dpa up-down up-down

Mama soll ins Pflegeheim abgeschoben werden - so hätte es die Tochter gern. Weshalb daraus so leicht nichts wird, ist nun in einer ZDF-Komödie zu sehen.