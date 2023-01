Belgiens Königin Mathilde wird 50 Foto: Virginie Lefour/BELGA/dpa up-down up-down Adel Tradition und Moderne - Belgiens Königin Mathilde wird 50 Von dpa | 19.01.2023, 08:16 Uhr

Das belgische Königshaus wurde schon durch manchen Skandal erschüttert. Zugleich fehlte es der Monarchie in Deutschlands Nachbarland lange an Glamour. Mit Königin Mathilde zog frischer Wind in den Palast ein.