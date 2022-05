ARCHIV - Thomas D performt beim Auftakt der Deutschland-Tour der Hip-Hop-Gruppe "Die Fantastischen Vier". Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz Jubiläumstour Tourstart: Fantastische Vier rappen vor Tausenden Fans Von dpa | 22.05.2022, 08:16 Uhr

Gut zwei Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin haben die Fantastischen Vier in Hamburg ihre Jubiläumstour gestartet. „Man weiß irgendwie gar nicht, was man vermisst, bis man es wieder hat. Und heute hatten wir das, wirklich Hamburg“, sagte Bandmitglied Michi Beck am Samstagabend gegen Ende der etwa zweistündigen Show. In die ausverkaufte Barclays-Arena waren etwa 15.000 Menschen gekommen, um die Hip-Hop-Gruppe zu hören.