Kriminalität Toter nach 65 Jahren identifiziert Von dpa | 09.12.2022, 08:42 Uhr

Als „Junge im Karton“ wurde der Fall bekannt. 1957 wird eine unbekleidete Leiche in einer Pappschachtel gefunden. Obwohl so viele Jahre vergangen sind, könnte in diesem Fall noch Mordanklage erhoben werden.