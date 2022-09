Amoklauf Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Ermittler: 13 Tote bei Schüssen in russischer Schule Von dpa | 26.09.2022, 11:44 Uhr

In Russland gab es bereits mehrfach Amokläufe an Bildungseinrichtungen. Jetzt wurden in der Stadt Ischewsk rund 1200 Kilometer östlich von Moskau mehrere Menschen getötet, darunter sieben Kinder.