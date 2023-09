Im Stadtteil Hasport hat sich in der Nacht zum Montag gegen 0.50 Uhr ein Tötungsdelikt im Obdachlosen-Milieu ereignet. Laut Polizei hat ein 42-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft für obdachlose und wohnungssuchende Menschen an der Wissmannstraße eine Stichverletzung erlitten, an deren Folgen er noch in der Nacht in einem Krankenhaus gestorben ist. Als dringend tatverdächtig gilt ein 59-Jähriger, der sich am Tatort widerstandslos festnehmen ließ.

Stadt bringt hier Obdachlose unter

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an, beide Männer sollen sich schon zuvor gekannt haben. Der 59-Jährige ist nach Polizeiangaben unter der Adresse der Unterkunft behördlich gemeldet. An der Wissmannstraße gibt zwei nebeneinander liegende städtische Liegenschaften, in denen laut Verwaltung seit Jahren Obdachlose untergebracht werden.

Stark blutend aufgefunden

Eine Zeugin wählte in der Nacht den Notruf, nachdem es in der Unterkunft zu dem Streit zwischen zwei Männern gekommen war. Als ein erster Streifenwagen nur kurze Zeit später eintraf, entdeckten die Beamten vor dem Haus eine nicht ansprechbare, stark blutende Person und leiteten umgehend lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein. Die weitere Behandlung übernahmen die Besatzungen eines Notarzteinsatzfahrzeugs und eines Rettungswagens. Mit Letzterem wurde der Obdachlose in ein Krankenhaus gebracht, nach Einschätzung des Notarztes bestand akute Lebensgefahr.

Zeugen geben vor Ort Hinweise

Inzwischen hatten weitere Einsatzfahrzeuge der Polizei den Tatort erreicht. Erste Befragungen der Anruferin und eines weiteren Zeugen deuteten darauf hin, dass ein anwesender 59-jähriger Delmenhorster für die Verletzungen verantwortlich gewesen sein könnte. Er wurde daraufhin festgenommen und setze sich nicht zur Wehr. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand entwickelte sich zwischen ihm und dem Opfer ein Streit, in dessen Verlauf er dem 42-Jährigen die Stichverletzung zufügte.

Totschlag oder Mord?

In der Nacht teilte das Krankenhaus mit, dass das notoperierte Opfer nicht

gerettet werden konnte. Das Ermittlungsverfahren wegen Totschlags richtet sich gegen den Festgenommenen. Dabei wird laut Polizei unter anderem zu klären sein, ob strafverschärfende Mordmerkmale vorgelegen haben könnten. Der dringend tatverdächtige 59-Jährige soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser Schritt muss spätestens am Tag nach der Tat erfolgen.

Ein Seiteneingang der benachbarten Einrichtung „Brücke“ ist von den Ermittlern abgesperrt worden. An der Tür und auf den Pflastersteinen befinden sich zahlreiche Blutspritzer. Foto: Thomas Breuer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Blutige Spuren der Ereignisse

Vor Ort sind am Montag noch bedrückende Spuren des tragischen nächtlichen Geschehens zu sehen. Ein Seiteneingang der benachbarten Einrichtung „Brücke“, die in verschiedenen Projekten straffällig gewordene Jugendliche betreut, ist von der Polizei mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Auf den Glasscheiben der dahinter liegenden Tür befindet sich eine Vielzahl von Blutspritzern, ebenso auf den Pflastersteinen im Umfeld. Sie deuten darauf hin, dass das schwer verletzte Opfer noch versucht hat, sich dorthin zu retten.

Allerdings ist in der Einrichtung nachts niemand anzutreffen. Von der Auseinandersetzung hat man im Team schon gehört; die Nachricht, dass dabei ein Mensch umgekommen ist, sorgt auch dort für große Betroffenheit. Eine direkte Beziehung zum Opfer oder zum mutmaßlichen Täter gibt es nicht.