Unfall auf der Flucht nach Tod einer Frau Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa up-down up-down Österreich Tödlicher Unfall auf der Flucht nach Tod einer Frau Von dpa | 22.04.2023, 10:43 Uhr

Die Polizei in Graz hat eine blutüberströmte Frau in ihrer Wohnung gefunden. Sie ist noch am Tatort gestorben. Was weiter geschehen ist.