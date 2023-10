Er sei am 4. September in der Stadt Noyon festgenommen und am 22. September den deutschen Behörden überstellt worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Essener Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Seither verbüße der 37-Jährige, der in der A-Jugend beim FC Schalke 04 spielte, seine 2021 verhängte Haftstrafe. Die Zeitung „Bild“ hatte zuvor berichtet.

Er ist bereits zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden

Er war vom Landgericht wegen Versicherungsbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Ex-Fußballer 2016 vorgetäuscht hatte, bei einem Verkehrsunfall im Kongo ums Leben gekommen zu sein. Seine Frau hatte daraufhin eine Lebensversicherung in Höhe von 1,2 Millionen Euro ausgezahlt bekommen.

2018 war er jedoch in der Deutschen Botschaft in Kongos Hauptstadt Kinshasa aufgetaucht und hatte behauptet, entführt und im Urwald ausgesetzt worden zu sein. Diese Geschichte glaubte ihm das Gericht jedoch nicht. Weil er die wegen Betruges verhängte Freiheitsstrafe jedoch nicht antrat, suchten die deutschen Behörden per europäischem Haftbefehl nach ihm.