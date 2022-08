ARCHIV - Der Teufelsee im hessischen Wetteraukreis. Dort ist nach dpa-Informationen ein 14-jähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Foto: Carolin Eckenfels/dpa FOTO: Carolin Eckenfels up-down up-down Kriminalität Tod eines 14-jährigen Mädchens: Ermittler geben Auskunft Von dpa | 01.08.2022, 04:43 Uhr

Eine Mädchenleiche wird in einem See in Hessen gefunden. Es handelt sich um eine vermisste Schülerin aus Südbaden. Was ist geschehen? Im Laufe des Tages wollen Ermittler Antworten geben.