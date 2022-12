The Weeknd Foto: Perry Knotts/NFL/AP/dpa up-down up-down Soundtrack The Weeknd steuert Musik für neuen „Avatar“-Film bei Von dpa | 05.12.2022, 11:32 Uhr

Der kanadische Musiker The Weeknd beteiligt sich am Soundtrack für den neuen „Avatar“-Film. Produzent Jon Landau hieß ihn jetzt offiziell in der „Avatar“-Familie willkommen.