The Weeknd Foto: Perry Knotts/NFL/AP/dpa up-down up-down Welt-Tournee The Weeknd kommt im Sommer nach Deutschland Von dpa | 28.11.2022, 21:21 Uhr

R&B-Sänger The Weeknd macht bei seiner Welt-Tournee auch in Deutschland halt - er tritt hier im kommenden Sommer in vier Städten auf.