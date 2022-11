Am Thanksgiving-Fest wird traditionell ein Truthahn serviert. Foto: imago images/imagebroker up-down up-down Truthahn oder Weizenähren Thanksgiving und Erntedankfest: Das sind die Unterschiede Von Laurenz Blume | 22.11.2022, 12:37 Uhr

In den USA wird am 24. November Thanksgiving gefeiert. Manch einer zieht schnell den Vergleich zum hiesigen Erntedankfest. Doch sind sich die beiden Bräuche wirklich so ähnlich?