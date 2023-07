Elefant Sak Surin Foto: Nareerat Chaywichain/AP/dpa up-down up-down Tiere Thailands König unterstützt Behandlung von Elefant Sak Surin Von dpa | 05.07.2023, 05:51 Uhr

In Thailand will jetzt sogar der König die Behandlung des in Sri Lanka misshandelten Elefanten Sak Surin unterstützen. Derweil gibt es aber Sorge um einen weiteren Dickhäuter - er ist verschwunden.