Der Strand von Patong FOTO: Carola Frentzen Pandemie Thailand lockert Einreiseregeln, Malaysia empfängt Touristen Von dpa | 01.04.2022, 06:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Vor der Urlaubssaison gibt es Neuigkeiten betreffend der Corona-Bestimmungen in den Touristenregionen: Die Einreiseregeln in Thailand haben sich geändert und in Italien ist der „Green Pass“ unnötig.