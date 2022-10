Biarritz Foto: Bob Edme/AP/dpa up-down up-down Wetter Temperaturen bis 30 Grad in Frankreich erwartet Von dpa | 27.10.2022, 18:10 Uhr

Es ist Herbst, aber die Temperaturen fühlen sich in Frankreich wie Sommer an. In Biarritz wird immer noch im Meer gebadet.