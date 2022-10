Am Tatort: Anaïs Schmitz (Florence Kasumba, links) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) Foto: NDR/Christine Schroeder up-down up-down Tatort am Sonntag Starker Tatort zum Furtwängler-Jubiläum: „Die Rache an der Welt“ Von Joachim Schmitz | 06.10.2022, 06:00 Uhr

Seit 20 Jahren ermittelt Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm im Tatort. Am Sonntag gibt es mit „Die Rache an der Welt“ eine starke Jubiläumsfolge um einen Vergewaltiger und Mörder in Göttingen und die Frage, welche Rolle seine Herkunft spielt.