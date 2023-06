Bahnreisende müssen sich wohl wieder auf lange Wartezeiten gefasst machen. Foto: dpa/Andreas Arnold up-down up-down Gewerkschaft teilt mit Tarifverhandlungen bei der Bahn gescheitert – jetzt droht ein Megastreik Von dpa | 21.06.2023, 20:11 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Das teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwoch in Berlin mit. Sie will nun im Bundesvorstand über die nächsten Schritte entscheiden, möglich wäre ein unbefristeter Streik.