Eröffnung der Leinewelle in Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Eröffnung der Leinewelle Wellenreiten ohne Meer: Wo im Norden das jetzt möglich ist Von dpa | 28.04.2023, 14:30 Uhr

Surfbegeisterte können nun auch in Hannover aufs Brett steigen: Die Leinewelle in der Nähe des niedersächsischen Landtags ist am Freitag offiziell eingeweiht worden.