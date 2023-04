Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Ein Mann schwebt in akuter Lebensgefahr. Foto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Tatverdächtiger flüchtig Polizei sucht nach Gewalttäter in Fitnessstudio – wohl keine Amoktat Von dpa | 19.04.2023, 15:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Unbekannter greift Sportler in einem Duisburger Fitnessstudio mit einer Hieb- oder Stichwaffe an und verletzt vier Männer schwer. Am Tag nach der Tat läuft die Fahndung auf Hochtouren, eines der Opfer schwebt in akuter Lebensgefahr.