Musiker Sting Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Rockstar Sting verschiebt wegen Erkrankung Konzerte Von dpa | 20.11.2022, 12:42 Uhr

Der britische Musiker ist krank. Daher kann er sowohl an diesem Sonntag als auch in der kommenden Woche keine Konzerte in Deutschland geben.