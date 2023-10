Kulturgut oder Tierquälerei? Heiß diskutiertes Stierkampf-Verbot in Spanien gescheitert Von Ralph Schulze | 02.10.2023, 16:00 Uhr Tierschützer kritisieren, dass die gleichnamigen Stiere bei Stierkamp zur Belustigung des Publikums qualvoll getötet werden. Symbolfoto: dpa/EPA/Guillaume Horcajuelo up-down up-down

Kaum eine spanische Tradition ist so bekannt, kaum eine ist so umstritten: Tierschützer haben nun erneut gefordert, Stierkämpfe zu verbieten. Ein neues Gesetz in Spanien soll zumindest Hunde und Katzen besser schützen – nicht aber Stiere.