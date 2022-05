Basketballtrainer Steve Kerr ist seine Frustration und seine Bestürzung über das neuste Massaker an einer US-Schule deutlich anzumerken. FOTO: dpa/Scott Strazzante/San Francisco Chronicle Virales Video mit Steve Kerr „Ich habe es satt“: Basketballtrainer greift nach Amoklauf Republikaner an Von dpa | 25.05.2022, 10:37 Uhr

An einer Grundschule in Texas wurden mindestens 19 Kinder bei einem Amoklauf getötet. Nicht nur in den USA ist das Entsetzen groß. Eine Rede von Baskettballcoach Steve Kerr verbreitet sich auf der ganzen Welt.