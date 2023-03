Auf der A7 in Hamburg kann es zu Staus kommen. Symbolfoto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Stau und Verkehrsbehinderungen Warum es auf der A7 in Hamburg in den kommenden Tagen länger dauern kann Von dpa | 07.03.2023, 19:34 Uhr

Fahrbahnsperrungen auf der A7 sorgen in Hamburg derzeit für lange Staus. In Richtung Flensburg wird es auch in den kommenden Tagen noch Behinderungen geben. Das ist der Grund.