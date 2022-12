Anson Mount/Paramount+ Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down US-Schauspieler Star-Trek-Kapitän Mount über neue Serie Von dpa | 08.12.2022, 13:57 Uhr

„Star Trek: Strange New Worlds“ gilt als Ableger der Serie „Discovery“, in der Anson Mount schon als Vorgänger von Captain Kirk zu sehen war. Der Streamingdienst Paramount+ zeigt sie jetzt in Deutschland.