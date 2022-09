Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat einen Shitstorm abbekommen. Archivfoto: dpa/Canadian Press via ZUMA Press/Darren Calabrese up-down up-down „Bohemian Rhapsody“ Ständchen für die Queen: Kanadas Premierminister erntet Shitstorm Von Jakob Patzke | 21.09.2022, 13:50 Uhr

Elton John sang zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. seinen Song „Don‘t Let The Sun Go Down On Me“, Kanadas Premierminister Justin Trudeau versuchte sich in geselliger Runde an „Bohemian Rhapsody“ – und erntete prompt einen Shitstorm.