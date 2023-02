Erdbebenkatastrophe in der Türkei Foto: Bernat Armangue/AP/dpa up-down up-down Katastrophen Städte werden nach Erdbeben zu Massengräbern Von dpa | 12.02.2023, 11:37 Uhr

Die Beben in der Türkei und in Syrien haben Zehntausende Menschen in den Tod gerissen. Überlebende harren immer noch vor den Trümmern aus - in der Hoffnung, ein letztes Mal in der Nähe der Verschütteten zu sein.