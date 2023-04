Mathias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Chats und E-Mails veröffentlicht „Die Ossis werden nie Demokraten“: So denkt Springer-Chef Döpfner und | 13.04.2023, 15:09 Uhr Von Rebecca Niebusch dpa | 13.04.2023, 15:09 Uhr

Nicht nur „Bild“, „Welt“ und Co. gehören zum Springer-Verlag – der globale Medienkonzern ist auch in den USA mit von der Partie. Der Kopf des Ganzen: Mathias Döpfner. Interne Dokumente aus einer Recherche der „Zeit“ sollen jetzt einen Blick in die Gedankenwelt des Unternehmers gewähren.