Kaputte Fensterscheiben FOTO: Joachim Ackermann/view die agentur/dpa up-down up-down Rheinland-Pfalz Speyer: Mehrere Verletzte bei Explosion in einem Haus Von dpa | 25.08.2022, 21:57 Uhr

Heftige Detonation in einem Haus in Speyer. An dem Wohn- und Geschäftshaus stürzt die Fassade ein. Es gibt mehrere Verletzte. War die Ursache eine Gasexplosion?