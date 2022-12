Spendenjahr 2022 Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Gesellschaft Spendenrat erwartet gutes Spendenjahr 2022 - Sorge vor 2023 Von dpa | 01.12.2022, 11:06 Uhr

Das Leben ist in Deutschland in den vergangenen Monaten teurer geworden. Verbraucher merken das im Supermarkt, an der Tankstelle, beim Strompreis. Bleibt Geld zum Spenden für gute Zwecke übrig?