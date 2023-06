Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden in Berlin die Special Olympics Weltspiele statt. Foto: dpa/Andreas Gora up-down up-down 26 Sportarten, 7000 Aktive Special Olympics-Premiere in Berlin: Was Sie über dieses Sportevent wissen sollten Von Alexander Barklage | 16.06.2023, 10:59 Uhr

Erstmals finden die Special Olympics World Games in Deutschland statt. Berlin bereitet sich auf das größte Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in Deutschland vor.