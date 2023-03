Eine Ansprache von Papst Franziskus aus dem Jahr 2020 fliegt mit einer Rakete ins All. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Insidefoto up-down up-down Projekt „Spei Satelles“ Papst-Botschaft wird mit Rakete ins Weltall geschossen Von dpa | 28.03.2023, 10:48 Uhr

Eine Ansprache von Papst Franziskus soll sich im Sommer wortwörtlich auf den Weg in den Himmel machen: Ein winzig kleines Nanobuch mit Worten und Bildern des Papstes beim Gebet fliegt an Bord einer Rakete ins All.