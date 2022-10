Felipe VI., König von Spanien, und Königin Letizia Foto: IMAGO IMAGES/PPE up-down up-down Staatsbesuch Felipe und Letizia in Deutschland: Das sind die Pläne des spanischen Königspaares Von dpa | 17.10.2022, 08:21 Uhr

Der spanische König und seine Frau bringen am Montag royalen Glanz in die deutsche Hauptstadt. Berlin ist allerdings nicht das einzige Ziel ihres Staatsbesuches in Deutschland.