Manolo Sanlúcar Foto: Olga Labrador/efe/EPA/dpa Spanischer Flamenco-Star Manolo Sanlúcar gestorben Von dpa | 27.08.2022, 19:39 Uhr

Er trat nicht nur in Spanien und Europa, sondern weltweit auf, darunter auch in den USA, Australien und Japan. Nun ist Manolo Sanlúcar im Alter von 78 Jahren in einem Krankenhaus gestorben.